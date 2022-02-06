Полянский раскритиковал заявление США о 70% готовности России к «вторжению»

Нью-Йорк, 6 февраля. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление Вашингтона о якобы готовности России к «вторжению» на Украину.

Полянский назвал заявление Вашингтона творением пропагандистской войны США. Об этом он написал в Twitter.

«Неназванные представители, нераскрытые источники, никаких доказательств. И, как мы все видели, если открыто ставить под вопрос такие фейки, то ответов ты не получишь и прослывешь апологетом России», — отметил Полянский.

Ранее в Совбезе Белоруссии назвали нецелесообразным нападение России на Украину. Госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович заявил, что для эскалации используют различные фейки и слухи, передает RT.

Также канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России санкциями в случае обострения кризиса вокруг Украины. Россия не раз отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.