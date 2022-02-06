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Однопартийцы Джонсона предрекли его неизбежный уход с поста премьера Великобритании
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Однопартийцы Джонсона предрекли его неизбежный уход с поста премьера Великобритании

Политика
Однопартийцы Джонсона предрекли его неизбежный уход с поста премьера Великобритании
flickr.com  /  U.S. Department of State

Лондон, 6 февраля. Премьер-министру Великобритании предрекли неизбежный уход со своего поста, заявил член партии Чарльз Уокер.

Депутаты от Консервативной партии отправляют письма с призывами сместить Джонсона с поста лидера партии. Об этом сообщает The Guardian.

«Это неизбежно закончится тем, что он уйдет, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом», — сказал Уокер.

Для Бориса Джонсона ситуация похожа «на начало конца», считает депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд. Еще один консерватор Дункан Смит заявил, что соперникам премьер-министра стоит «умерить» амбиции.

Ранее Джонсон рассказал о новых назначениях в канцелярии. Главой премьерского аппарата назначен депутат Стив Баркли, передает RT.

Также сообщалось, что Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились вести совместную работу над введением антироссийского пакета санкций. Политики обсудили напряженную ситуацию, которая образовалась вокруг Украины.

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