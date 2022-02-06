Боррель заявил о выполнении Россией обязательств по поставкам газа

Брюссель, 6 февраля. Москва в последнее время строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, однако «отказала» в поставках дополнительного топлива для пополнения европейских хранилищ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Россия долгое время была надежным поставщиком газа в Европу. Российская компания «Газпром» не раз заявляла, что совершает поставки топлива согласно заявкам потребителей и контрактным обязательствам.

«В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания "Газпром" отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке», — написал Боррель в своем блоге.

Также Боррель сообщил о десятикратном подорожании газа в Евросоюзе. Такой рост цен наблюдается из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер возложил на Россию ответственность за рост стоимости газа в Европе. Он заявил, что в настоящее время газ «стал как никогда дорогим», передает RT.