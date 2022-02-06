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Микроавтобус с футболистами команды из Краснодара опрокинулся в Калмыкии

Происшествия
Микроавтобус с футболистами команды из Краснодара опрокинулся в Калмыкии
пресс-служба администрации Краснодара

Элиста, 6 февраля. Микроавтобус, в салоне которого находились футболисты краснодарского коллектива, опрокинулся на трассе. Соответствующей информацией поделился представитель ГУМВД.

Инцидент произошел на территории Калмыкии. В результате происшествия никто не пострадал. Информацию об этом передает РИА Новости.

Смертельное ДТП ранее произошло в Ростове-на-Дону. Автомобиль врезался в столб освящения. Водитель умер, когда медики оказывали ему первую помощь. Он так и не пришел в сознание. Погибший находился за рулем машины KIA. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины, детали и обстоятельства смертельного происшествия.

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