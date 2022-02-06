ЕС начал обсуждать с США, Катаром и Азербайджаном поставки газа в Европу

Брюссель, 6 февраля. Европейский союз контактирует с США, Норвегией, Азербайджаном, Катаром, Алжиром и другими государствами относительно расширения поставок сжиженного природного газа.

Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа. Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ», — написал он.

Также Боррель сообщил о десятикратном подорожании цен на газ по сравнению с 2021 годом. Это создает большую нагрузку на цены на электроэнергию, передает RT.

Ранее Катар поставил Европу в неудобное положение из-за жестких условий по поставкам газа. Руководство Европейского союза, чтобы избежать покупку газа у России, обратилось за помощью к Катару. Однако в ответ Брюссель получил ряд условий, которыми Доха ставит объединение в неудобное положение.