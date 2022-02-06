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Боррель сообщил о десятикратном подорожании газа в Евросоюзе

Экономика
Боррель сообщил о десятикратном подорожании газа в Евросоюзе
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 6 февраля. Цены на голубое топливо в Европейском союзе за год выросли в шесть-десять раз.

Такой рост цен наблюдается из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. Об этом рассказал глава Евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге.

«Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе», — написал он.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов оценил возможности увеличения поставок газа в ЕС. США могут быстро менять направления поставок СПГ в разные страны в зависимости от того, где продажи окажутся выгоднее, сказал он. Стоимость газа в хабах США в 7-8 раз ниже, чем в ЕС, поэтому европейский рынок кажется привлекательным, несмотря на затраты на перевозку СПГ.

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