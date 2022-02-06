Американский разведчик Риттер предрек поражение США в случае войны с Россией

Вашингтон, 6 февраля. Гипотетическая война США против России ради Украины станет самоубийством для американской армии.

Если Украина вступит в НАТО, это обяжет Альянс выступать на стороне Киева в случае войны с Россией. НАТО придется развернуть на Украине силы ПВО, авиацию и боевые группы. Об этом рассказал для RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», — заявил он.

В этом случае последует ответная реакция России, что приведет к войне, в которую Киев втянет НАТО, передает «ПолитРоссия». Свое мнение Риттер подкрепил недавним решением американского лидера Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса. Также американский разведчик напомнил о словах замминистра обороны США при Бараке Обаме Боба Уорка, который от лица НАТО пообещал защищать территориальную целостность всех членов Альянса.

Ранее американский политолог Майкл Рейган заявил о поражении США в третьей мировой войне. В статье для издания Daily Freeman политолог назвал неутешительными для США результаты уже идущей третьей мировой войны. Он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за переброску дополнительных сил ВС США в Восточную Европу из-за якобы существующей угрозы «вторжения РФ на Украину».