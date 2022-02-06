Собчак помогла пострадавшей в сочинском ДТП девушке

Москва, 6 февраля. Телеведущая Ксения Собчак помогла девушке, которая пострадала в известной аварии в Сочи, открыть фотостудию. Информацией об этом поделился собеседник ФАН.

Авария произошла в ночь с 9 на 10 октября в Сочи. Автомобиль, в котором ехала телеведущая, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Volkswagen. В результате ДТП скончался мужчина, и двое пострадали.

В списке пострадавших — Оксана Садовник. Она во время происшествия получила тяжелые травмы головы и позвоночника, перелом ребер и челюсти, ушиб легких, а также разрыв селезенки.

Девушке потребовалась долгая реабилитация. После выписки из клиники Собчак приехала к ней и предложила помощь. Тогда Садовник рассказала о своей мечте открыть фотостудию. В результате телеведущая помогла девушке финансово.

Дело об аварии с участием Собчак ранее направили в сочинский суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении водителя машины Mercedes.