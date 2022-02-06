ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой

Тула, 6 февраля. Федеральное агентство новостей получило видеозапись с места массовых ДТП в Тульской области на участке трассы М-2 «Крым» в Заокском районе.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента. В ролике видна заснеженная трасса и несколько покореженных автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось об одной массовой дорожной аварии с участием более 30 автомобилей. По данным ФАН, «массовость» состоит из трех локальных ДТП, которые произошли на расстоянии километра-полутора друг от друга.

Так, в первой дорожной аварии столкнулись 12 автомобилей. В результате пострадали восемь человек, трое из которых дети 12, 15 и 16 лет. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы. Взрослые получили переломы. Семерых пострадавших госпитализировали, восьмой пострадавший после оказания медпомощи на месте отказался от госпитализации.

Известно, что в другом ДТП столкнулись 15 автомобилей, в третьем — пять. В результате данных происшествий никто не пострадал.

Прокуратура области инициировала проверку по факту происшествия. На место ДТП выехал прокурор Заокского района Дмитрий Шлаев.