Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 21:29
21:27
Общество
Опасный для человека орнитоз птиц выявили в Калининградской области
21:22
Весь мир
В Коста-Рике стартовал первый тур президентских выборов
21:20
Происшествия
Охранник перинатального центра погиб под упавшим с эстакады трактором в Пензе
21:17
Происшествия
Пожар на более 2,2 тыс. «квадратов» произошел на складе в Подмосковье
21:16
Происшествия
ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой
21:09
Африка
Алжир и Тунис подписали соглашение об обучении в сфере углеводородов
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Олег Рой
21:00
Спорт
Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
20:58
Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с замглавы МИД РФ вопросы безопасности и борьбу с международным терроризмом
20:58
Олимпийские игры 2022
Депутат Милонов: американцы не могут спокойной смотреть на победу русских
Все новости

ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой

Происшествия
ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой
Пресс-служба Республики Чувашия

Тула, 6 февраля. Федеральное агентство новостей получило видеозапись с места массовых ДТП в Тульской области на участке трассы М-2 «Крым» в Заокском районе.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента. В ролике видна заснеженная трасса и несколько покореженных автомобилей. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось об одной массовой дорожной аварии с участием более 30 автомобилей. По данным ФАН, «массовость» состоит из трех локальных ДТП, которые произошли на расстоянии километра-полутора друг от друга.

Так, в первой дорожной аварии столкнулись 12 автомобилей. В результате пострадали восемь человек, трое из которых дети 12, 15 и 16 лет. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы. Взрослые получили переломы. Семерых пострадавших госпитализировали, восьмой пострадавший после оказания медпомощи на месте отказался от госпитализации.

Известно, что в другом ДТП столкнулись 15 автомобилей, в третьем — пять. В результате данных происшествий никто не пострадал.

Прокуратура области инициировала проверку по факту происшествия. На место ДТП выехал прокурор Заокского района Дмитрий Шлаев.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой
дтп тульская область м-2 крым
Комментировать