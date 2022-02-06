В Коста-Рике стартовал первый тур президентских выборов

3,5 миллиона жителей Коста-Рики отправились сегодня на избирательные участки, чтобы проголосовать за нового президента страны. Кроме главы государства, сегодня будут избраны два вице-президента и 57 депутатов Законодательной ассамблеи. Подробности первых в 2022 году выборов в Латинской Америке — в материале МФАН.

Федеральное агентство новостей /

В центральноамериканской стране с пятимиллионным населением царит атмосфера неопределенности касательно того, кто заменит президента Карлоса Альварадо. Исследования показывают, что около 1/3 жителей Коста-Рики до сих пор не определились со своим голосом. Выборы в стране проходят под сильным влиянием последствий пандемии коронавируса, усилившей политическую фрагментацию и неопределенность.

Согласно результатам опросов общественного мнения, ни один из 25 кандидатов не получил достаточной поддержки в 40%, гарантирующей победу в первом туре. Три претендента, набравших около 10%, имеют шансы на участие во втором раунде в апреле 2022 года.

#EleccionesCRTSE #ElVOTOeslaLLAVE

¡A las 6:00 a. m. inició la jornada electoral en el territorio nacional!

Conozca dónde le toca votar https://t.co/09U81bIOzQ pic.twitter.com/mjWRsLSa5T — TSE (@TSECostaRica) February 6, 2022

Для граждан латиноамериканского государства важно избрание лидера, который разрешит проблемы коррупции и высокого уровня безработицы.

Кроме голосования за главу государства, в Коста-Рике проходят выборы в Законодательную ассамблею. Тот, кто будет занимать 57 мест в однопалатном парламенте, играет большую роль, так как в ближайшее время члены ассамблеи должны провести переговоры касательно получения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ).

Кандидаты в президенты

Согласно Верховной избирательной комиссии, за пост главы государства будет бороться рекордное число кандидатов — 25. По результатам последнего опроса Центра политических исследований (CIEP), опубликованного 1 февраля, количество неопределившихся избирателей достигает 41% и ни один из претендентов не получил более 20% голосов. Предел погрешности исследования, проведенного по телефону среди 1207 граждан, составляет 2,8%.

По словам политолога и представительницы CIEP Даниэлы Чакон, на последних выборах четыре года назад уровень неопределившихся составлял 27%, что говорит о существенном росте этого показателя.

Правящая Партия гражданского действия (PAC) получила менее 1% поддержки. В соответствии с Конституцией президент Альварадо не может претендовать на второй срок. А его кандидат Вельмер Рамос не является фаворитом среди избирателей.

Федеральное агентство новостей /

Наибольшее количество голосов (17%) получил кандидат от «Партии национального освобождения» и бывший президент Коста-Рики (1994–1998 года) Хосе Мария Фигерес. Социал-демократ лидирует в опросах благодаря наличию большого опыта в политике и наследию своего отца, занимавшего должность главы Коста-Рики три раза и упразднившего армию в 1948 году.

В течение своего срока Фигерес поспособствовал преобразованию экономики Коста-Рики в одну из наиболее продуктивных и производительных в Латинской Америке, усовершенствовал систему образования и здравоохранения. Покинув пост, он принимал участие в решении проблем изменения климата и устойчивого развития.

Противники Фигереса обвиняют его в коррупционной деятельности в прошлом, в особенности в связи со скандалом с корпорацией Alcatel.

В своей программе кандидат обещал создать 200 тысяч рабочих мест за два года, таким образом, создав импульс для восстановления экономики после пандемии. Он в особенности подчеркнул необходимость улучшения положения женщин и молодежи в рамках Плана 911. Фигерес также выделил 12 основных направлений своей работы, включая здравоохранение, экономику, окружающую среду и энергетику, гражданскую безопасность, права человека, предпринимательскую деятельность.

Кандидат описал идеал будущего Коста-Рики с растущей экономикой, развитым национальным производством и нулевыми выбросами парниковых газов. На сегодняшний день 100% энергии в центрально-американской стране производится на основе возобновляемых источников энергии.

Федеральное агентство новостей /

Бывшая вице-президент страны и адвокат Линет Саборио также является одним из фаворитов выборов с 12,9%. Она первая женщина-кандидат от «Партии социал-христианского единства» и имеет шансы стать второй женщиной-президентом Коста-Рики.

В случае победы Саборио вместе со своим правительством намерена восстановить экономику страны, создать рабочие места, пресечь организованную преступность и наркоторговлю. Кандидат также выделила четыре основных направления в своем плане: экономический рост, образование, безопасность и борьба с коррупцией. Она отметила важность равенства полов для развития страны и поддержала идею о полной декриминализации абортов.

Федеральное агентство новостей /

Третьим кандидатом, набравшим 10,3% голосов, является ультраконсерватор от недавно созданной партии «Новая республика» Фабрисио Альварадо. Журналист, телеведущий, евангелический христианин и бывший депутат известен благодаря своей симпатии по отношению к президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Альварадо принимал участие в предыдущих выборах в 2018 году, на которых он запомнился высказываниями против легализации однополых браков и других спорных тем. В этом году журналист сфокусировал свою риторику на других темах. Его консервативная программа основана на семейных и религиозных ценностях.

В своем плане правительства кандидат обещает создать новые рабочие места, способствовать восстановлению экономики, понизить налоги и «провести радикальные реформы в сферах образования, здравоохранения и безопасности».

Остальные кандидаты получили менее 10% голосов, среди них — Родриго Чавес от партии «Социал-демократический прогресс» с 8,2%, Хосе Мария Вильяльта от левого «Широкого фронта» с 7,6% и Эльесер Файнцайг от Либеральной прогрессивной партии.