Алжир и Тунис подписали соглашение об обучении в сфере углеводородов

Алжир, 6 февраля. Алжирский институт нефти (IAP) государственной энергетической компании Sonatrach и Тунисская корпорация нефтеперерабатывающей промышленности (STIR) подписали соглашение о сотрудничестве в области обучения.

В заявлении на странице Sonatrach в Facebook говорится, что целью этого шага является установление партнерства по подготовке кадров в сфере углеводородов. Заключению сделки предшествовали переговоры между официальными лицами двух компаний.

Стороны также подписали первый контракт в рамках реализации договора. Он включает специальное обучение в области переработки сырья и технического обслуживания. Теоретическую часть проведут в Тунисе, а практическую — на промышленных объектах Sonatrach в АНДР.

На днях алжирская корпорация подписала долгосрочное соглашение с греческой DEPA. Документ подразумевает поставку сжиженного природного газа на юг Европы.

Ранее Sonatrach объявила о завершении геологоразведочных работ на 24 новых газовых скважинах на месторождении Эль-Асаль. Операции осуществлялись в сотрудничестве с российским ПАО «Газпром».