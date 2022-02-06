Депутат Милонов: американцы не могут спокойной смотреть на победу русских

Москва, 6 февраля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал вопросы американского журналиста о допинге российского лыжника Александра Большунова после победы в скиатлоне на зимних Играх в Пекине.

Милонов считает, что у американских журналистов есть политическая необходимость в таких каверзных вопросах. По мнению депутата, иностранные журналисты хотят скомпрометировать победу русского спортсмена.

«Нужно внести ложку дегтя даже в самую чистую победу. Американцы не могут успокоиться, не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают. Когда они вернутся в США, то смогу всяческим образом ставить под сомнение наши победы — для этого они вопросы и задают. Они думают, что мы можем побеждать только с допингом, которого у нас нет», — высказался Милонов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс».

Большунов 6 февраля завоевал первое золото в скиатлоне на зимних Олимпийских играх. Его коллега Денис Спицов финишировал вторым и взял серебро.

Ранее сам Большунов прокомментировал вопрос журналиста о нарушениях сборной России. Лыжник объяснил, что чемпионами просто так не становятся, и он на протяжении последних лет доказывает свою силу и показывает достойные результаты.