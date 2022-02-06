Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке

Пекин, 6 февраля. Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко рассказал, почему не хочет разговаривать с журналистами на русском.

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который пропустил командный турнир в рамках ОИ-2022 из-за коронавируса, сообщил, что готов принять участие в соревнованиях. Спортсмен, ранее отвечавший на вопросы журналистов из РФ на английском языке, рассказал, почему не готов говорить с сотрудниками СМИ на русском. Слова Шмуратко приводит «Матч ТВ».

«Это мое желание. Вы написали — «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец», — подчеркнул трехкратный чемпион Украины.

Ранее сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от Испании в матче за третье место на чемпионате Европы. Встреча завершилась со счетом 1:4.