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Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:57
Олимпийские игры 2022
Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке
Global Look Press  /  Raniero Corbelletti

Пекин, 6 февраля. Фигурист сборной Украины Иван Шмуратко рассказал, почему не хочет разговаривать с журналистами на русском.

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который пропустил командный турнир в рамках ОИ-2022 из-за коронавируса, сообщил, что готов принять участие в соревнованиях. Спортсмен, ранее отвечавший на вопросы журналистов из РФ на английском языке, рассказал, почему не готов говорить с сотрудниками СМИ на русском. Слова Шмуратко приводит «Матч ТВ».

«Это мое желание. Вы написали — «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец», — подчеркнул трехкратный чемпион Украины.

Ранее сборная Украины по мини-футболу потерпела поражение от Испании в матче за третье место на чемпионате Европы. Встреча завершилась со счетом 1:4.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке
русский язык олимпиада фигурное катание сборная украины шмуратко
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