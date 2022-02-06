Amazon и Nike рассматривают возможность приобретения производителя тренажеров Peloton

Вашингтон, 6 февраля. Компании Amazon и Nike выразили заинтересованность в покупке производителя спортивных тренажеров для дома Peloton. Об этом, ссылаясь на данные WSJ и FT, пишет Forbes.

Издание отмечает, что на фоне этих новостей акции бренда поднялись на 26%. По словам источников The Wall Street Journal, Amazon рассматривая потенциальную возможность такой сделки, уже общался с консультантами. Есть и другие компании, заинтересованные в покупке Peloton. Однако это не гарантирует, что предложение о приобретении будет сделано и производитель его примет.

Nike также высказывается о возможной покупке Peloton, сообщают источники Financial Times. Но обсуждение данного вопроса пока находится на предварительном этапе. При этом все три компании никак не комментируют данную информацию.

Ранее крупная банковская группа Италии UniCredit отказалась покупать банк «Открытие» из-за риска антироссийских санкций. По некоторым данным, упоминания в СМИ о готовящейся сделке негативно повлияли на котировки акций итальянской финансовой организации.