Дизайнер Чуйко создал рендер нового кроссовера «УАЗ — Русский Прадо»

Москва, 6 февраля. Ульяновский автозавод с 2019 года занимается разработкой нового внедорожника. В Сети можно найти информацию об этой машине и посмотреть на эскизы.

Художник Никита Чуйко взял их за основу для создания изображения «УАЗ-Патриот 2020», который известен в Сети как «Русский Прадо». Прозвище появилась из-за того, что для платформы машины планировали использовать базу Toyota Land Cruiser Prado. Разработчикам пришлось приостановить работу над этой моделью из-за пандемии, пишет Naavtotrasse.ru.

Чуйко предположил, что рама «Русского Прадо» будет повторять линии Land Cruiser Prado 120. Согласно рендерам, у внедорожника будет система полного привода с электронной блокировкой заднего дифференциала.

В Болгарии ранее оценили преимущества внедорожника Lada Niva перед иностранными аналогами.