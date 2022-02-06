Джефф Монсон принял участие во флешмобе в поддержку российских спортсменов

Москва, 6 февраля. Мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон пожелал удачи российским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине.

Монсон принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. Спортсмен запустил снежок в камеру со словами поддержки.

«Вперед, Россия!» — сказал боец и бросил комок снега.

В Китае идут XXIV Зимние Олимпийские игры. Мероприятие проходит на трех основных спортивных площадках: в Пекине, и частично в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Все олимпийские площадки связаны между собой скоростной железной дорогой. Соревнования продлятся с 4 по 20 февраля.

Ранее заслуженный мастер спорта Станислав Петухов высказался о победе российского лыжника Александра Большунова. Хоккеист считает, что прекрасная физическая форма и спортивная злость помогли ему завоевать золото.