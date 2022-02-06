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Певица Лариса Долина пришла на 80-летие Льва Лещенко в шикарном мини-платье

Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина пришла на 80-летие Льва Лещенко в шикарном мини-платье
Pr Scr instagram.com  /  @larisa_dolina

Москва, 6 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля отметил свой юбилей — исполнителю хита «День Победы» исполнилось 80 лет. Вечеринку по случаю дня рождения певца посетили многие звезды первого эшелона, включая Ларису Долину.

Российская джазовая дива в качестве наряда для выхода в свет выбрала изящное мини-платье и туфли. Аксессуаром в образе певицы выступили массивная цепь, украсившая ее шею, а также серьги из того же комплекта. Как отметила певица в своем Instagram-аккаунте, праздник Лещенко подарил ей возможность увидеться со старыми друзьями.

«Мы редко видимся, но каждая встреча в радость! Совершенно особенные люди, которые «рулят» «Авторадио»: Юрия Костин, Алена Костина. И рядом чумовая и очень мною любимая Яна Чурикова», — рассказала долина.

Певица Лариса Долина пришла на 80-летие Льва Лещенко в шикарном мини-платье
Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

«Наша прекрасная красавица!;

«Лучшая»;

«Лариса, всегда прекрасны», — высказались поклонники артистки в комментариях под постом.

Звездный адвокат Ида Достман, в свою очередь, показала видеозапись, на которой Долина запечатлена в танце. ролик вызвал новую волну восторга со стороны пользователей социальной сети, оценивших великолепный внешний вид неустаревающей артистки.

В конце января исполнительница хита «Погода в доме» порадовала поклонников особенным снимком: Долина предстала перед ними в необычном образе без волос.

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юбилей лещенко долина
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