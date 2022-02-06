Лидер ЦАР призвал коллег объединиться для обеспечения безопасности населения Африки

Аддис-Абеба, 6 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера посетил 35-ю сессию Саммита глав государств и правительств Африканского Союза.

Участники мероприятия, прошедшего в столице Эфиопии, обсудили вопросы мира и безопасности на Черном континенте. Лидер ЦАР поблагодарил Абий Ахмеда за теплый прием и выразил признательность коллегам, посетившим конференцию.

«Центральноафриканская Республика готова поддержать любую реформу, направленную на развитие материка и улучшение качества жизни населения. Мы должны быть едиными перед лицом внешних угроз. Нас ждут опасные вызовы, однако следование заветам Отцов-основателей поможет нам справиться со всеми проблемами. Мы должны помнить о справедливости, демократии и уважении прав человека. Совместная работа позволит нам положить конец терроризму, преступности, экстремизму и распространению вооруженных группировок. Мы должны защитить наши страны от врагов и обеспечить светлое будущее для граждан», — заявил лидер ЦАР.

На полях саммита Туадера встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества между Москвой и Банги.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил с послом Республики Конго совместную реализацию ряда стратегических проектов, которые позволят укрепить дружеские отношения между странами.