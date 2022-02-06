Политолог Рар предрек роспуск НАТО при новом канцлере Германии Шольце

Москва, 6 февраля. Политика нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может обернуться крахом надежд для Украины, считает немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт проанализировал первые шаги Шольца на новой должности, а также последние обсуждения вокруг темы вступления Украины в НАТО. По словам Рара, канцлер приступил к активизации внешнеполитического курса Германии.
Шольц встречается с мировыми лидерами и «вертится как уж на сковородке», пытаясь оправдать ожидания всех сторон, отметил политолог. Несмотря на это, он готов перечеркнуть главную надежду Украины — интеграцию с НАТО, поскольку не отменит вето экс-канцлера Ангелы Меркель, добавил Рар.
«Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, он не хочет лишится власти, но он также должен следовать тому, что хотят, вернее не хотят, народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают. По этому, вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО, Шольц не отменит», — на пальцах объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок летального оружия на Украину. По его словам, Меркель придерживалась аналогичной позиции в этом вопросе.