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Политолог Рар предрек роспуск НАТО при новом канцлере Германии Шольце

Политика
Политолог Рар предрек роспуск НАТО при новом канцлере Германии Шольце
Global Look Press  /  Andreas Gora/dpa

Москва, 6 февраля. Политика нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может обернуться крахом надежд для Украины, считает немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт проанализировал первые шаги Шольца на новой должности, а также последние обсуждения вокруг темы вступления Украины в НАТО. По словам Рара, канцлер приступил к активизации внешнеполитического курса Германии.

Шольц встречается с мировыми лидерами и «вертится как уж на сковородке», пытаясь оправдать ожидания всех сторон, отметил политолог. Несмотря на это, он готов перечеркнуть главную надежду Украины — интеграцию с НАТО, поскольку не отменит вето экс-канцлера Ангелы Меркель, добавил Рар.

Политолог Рар предрек роспуск НАТО при новом канцлере Германии Шольце
ИА Народные новости / Александр Рар

«Он не может идти против мейнстрима либеральных элит, он не хочет лишится власти, но он также должен следовать тому, что хотят, вернее не хотят, народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США европейцы не желают. По этому, вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО, Шольц не отменит», — на пальцах объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок летального оружия на Украину. По его словам, Меркель придерживалась аналогичной позиции в этом вопросе.

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Все новости / Политика / Политолог Рар предрек роспуск НАТО при новом канцлере Германии Шольце
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