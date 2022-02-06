Советник Байдена Салливан: Пекин пострадает от возможных ограничений Запада против России

Вашингтон, 6 февраля. Возможные ограничения Запада против Москвы в случае усиления украинского кризиса могут коснуться китайской стороны. Соответствующим мнением поделился советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, речь идет о той стороне российской системы, которая взаимодействует с Пекином. Однако, как подчеркнул Салливан, у КНР будет выбор, соблюдать ли ей эти ограничения. Если китайцы не захотят их принимать, то столкнутся с «наказаниями», отметил советник Байдена.

«Фундаментально, с нашей точки зрения, мы считаем, что Пекин понесет часть издержек российского вторжения на Украину, и им нужно принять это в расчет при планировании контактов с российским правительством в ближайшие пару недель», — предупредил американский политик.

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В последнее время коллективный Запад форсирует в средствах массовой информации сообщения о якобы нападении РФ на Украину. Кремль, в свою очередь, опроверг подобные обвинения. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, угрозы со стороны Москвы для Киева нет.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий не из-за политических разногласий. Такое заявление сделал глава протокола российского лидера Владислав Китаев. Пекин попросил об этом из-за непростой эпидемиологической обстановки, указал он.