Бамако, 6 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига провел церемонию открытия 18-го «Фестиваля на реке Нигер».

В мероприятии, посвященному теме «Искусство и Майя», приняли участие более чем 30 стран Африки. Глава переходного правительства отметил, что президент Ассими Гоита придает культуре особое значение, так как убежден, что фундаментальные социальные ценности лежат в основе гармоничного развития.

Маига напомнил посетителям фестиваля, что главной целью временных властей Мали является стабилизация обстановки в стране и обеспечение безопасности мирного населения. Также политик гарантировал, что после восстановления территориальной целостности государства правительство займется демократическими обязательствами и проведет честные президентские выборы.

Ранее премьер-министр заявил, что Пятая республика проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали. Маига подчеркнул, что у бывшей метрополии есть конкретная цель: свергнуть власти в Бамако и поставить на их место профранцузских ставленников.