Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 21:27
21:22
Весь мир
В Коста-Рике стартовал первый тур президентских выборов
21:20
Происшествия
Охранник перинатального центра погиб под упавшим с эстакады трактором в Пензе
21:17
Происшествия
Пожар на более 2,2 тыс. «квадратов» произошел на складе в Подмосковье
21:16
Происшествия
ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой
21:09
Африка
Алжир и Тунис подписали соглашение об обучении в сфере углеводородов
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Олег Рой
21:00
Спорт
Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
20:58
Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с замглавы МИД РФ вопросы безопасности и борьбу с международным терроризмом
20:58
Олимпийские игры 2022
Депутат Милонов: американцы не могут спокойной смотреть на победу русских
20:57
Олимпийские игры 2022
Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке
Все новости

Премьер Мали открыл 18-й «Фестиваль на реке Нигер»

Весь мир
Премьер Мали открыл 18-й «Фестиваль на реке Нигер»
flickr.com  /  Rebecca

Бамако, 6 февраля. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига провел церемонию открытия 18-го «Фестиваля на реке Нигер».

В мероприятии, посвященному теме «Искусство и Майя», приняли участие более чем 30 стран Африки. Глава переходного правительства отметил, что президент Ассими Гоита придает культуре особое значение, так как убежден, что фундаментальные социальные ценности лежат в основе гармоничного развития.

Маига напомнил посетителям фестиваля, что главной целью временных властей Мали является стабилизация обстановки в стране и обеспечение безопасности мирного населения. Также политик гарантировал, что после восстановления территориальной целостности государства правительство займется демократическими обязательствами и проведет честные президентские выборы.

Ранее премьер-министр заявил, что Пятая республика проводит акты политического и дипломатического терроризма в отношении Мали. Маига подчеркнул, что у бывшей метрополии есть конкретная цель: свергнуть власти в Бамако и поставить на их место профранцузских ставленников.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Премьер Мали открыл 18-й «Фестиваль на реке Нигер»
африка мали
Комментировать