Минфин США заявил о подготовке к наплыву беженцев с Украины в другие страны

Вашингтон, 6 февраля. Власти США готовятся к кризису, вызванному наплывом беженцев из Украины в другие страны. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

В интервью телекомпании CBS чиновник сообщил, что сейчас Вашингтон тесно сотрудничает с союзниками в Европе, чтобы гарантировать помощь в энергоресурсах. Сейчас «ключевой выбор» стоит за президентом России Владимиром Путиным, говорит Адевале Адейемо.

«Он может выбрать путь дипломатии с США и НАТО или же принять последствия вторжения, которые будут включать серьезные экономические последствия для России», — высказался замминистра.

Адейемо подчеркнул, что Москве грозят санкции, над которыми Вашингтон работал вместе с Берлином. В частности, у России будут проблемы с запуском газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил России санкциями в случае обострения кризиса вокруг Украины. Вместе с этим ФРГ не будет поставлять Киеву летальное оружие, так как это — принципиальная позиция Берлина. Россия при этом не раз отвергала все обвинения, отметив, что тезис о «вторжении» на Украину выгоден Западу, чтобы оправдать расширение НАТО на восток.