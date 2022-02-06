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Сенатор Манчин признал «неоднозначность» результатов выборов 2020 года в США

Весь мир
Сенатор Манчин признал «неоднозначность» результатов выборов 2020 года в США
Global Look Press  /  Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 6 февраля. Сенатор-демократ Джо Манчин признал неоднозначность результатов президентских выборов 2020 года. Об этом он заявил в эфире программы State of the Union на канале CNN.

Так он прокомментировал вопрос о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По его мнению, к таким результатам привело несовершенство Закона о подсчете голосов, который был принят в 1887 году.

«Они (сторонники Трампа) думали, что существует некая двусмысленность, если хотите, и есть путь, по которому они могли бы пройти и, возможно, отменить выборы. Потому что так оно и было. Это было непонятно», — сказал Манчин.

По его словам, совместная двухпартийная комиссия, которая в настоящее время работает над законопроектом, который касается изменения избирательного законодательства, призвана устранить возможность подобных разночтений. Это будет гарантировать недопущение подобных инцидентов в будущем.

«Это то, что мы собираемся исправить», — заявил он.

Его мнение поддержала сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски, которая также принимала участие в передаче.

«Будет ли это шагом вперед? Будет ли это важно для страны? Да», — сказала она.

При этом оба сенатора выразили уверенность в том, что законопроект, касающийся избирательных процедур, включая роль Конгресса в подтверждении выборов, пройдет голосование в Сенате.

«Я абсолютно уверен, что он пройдет», — поделился своим мнением Джо Манчин.

На прошлой неделе бывший вице-президент США Майк Пенс опроверг утверждения Дональда Трампа о том, что он имел право аннулировать результаты выборов 2020 года и отказаться подтвердить победу президента Джо Байдена.

Неделя поражений: Байден и Шумер провалили закон об избирательной реформе в США
Федеральное агентство новостей /

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