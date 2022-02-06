Сенатор Манчин признал «неоднозначность» результатов выборов 2020 года в США

Вашингтон, 6 февраля. Сенатор-демократ Джо Манчин признал неоднозначность результатов президентских выборов 2020 года. Об этом он заявил в эфире программы State of the Union на канале CNN.

Так он прокомментировал вопрос о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По его мнению, к таким результатам привело несовершенство Закона о подсчете голосов, который был принят в 1887 году.

«Они (сторонники Трампа) думали, что существует некая двусмысленность, если хотите, и есть путь, по которому они могли бы пройти и, возможно, отменить выборы. Потому что так оно и было. Это было непонятно», — сказал Манчин.

По его словам, совместная двухпартийная комиссия, которая в настоящее время работает над законопроектом, который касается изменения избирательного законодательства, призвана устранить возможность подобных разночтений. Это будет гарантировать недопущение подобных инцидентов в будущем.

«Это то, что мы собираемся исправить», — заявил он.

Sens. JOE MANCHIN and LISA MURKOWSKI joined CNN this morning for a rare flash of bipartisanship to talk about how they got the bipartisan infrastructure deal passed, their ongoing work to overhaul the Electoral Count Act and more. The latest in Playbook: https://t.co/vzIBjRUPYL — POLITICO Playbook (@playbookdc) February 6, 2022

Его мнение поддержала сенатор от Аляски, республиканка Лиза Мурковски, которая также принимала участие в передаче.

«Будет ли это шагом вперед? Будет ли это важно для страны? Да», — сказала она.

При этом оба сенатора выразили уверенность в том, что законопроект, касающийся избирательных процедур, включая роль Конгресса в подтверждении выборов, пройдет голосование в Сенате.

«Я абсолютно уверен, что он пройдет», — поделился своим мнением Джо Манчин.

На прошлой неделе бывший вице-президент США Майк Пенс опроверг утверждения Дональда Трампа о том, что он имел право аннулировать результаты выборов 2020 года и отказаться подтвердить победу президента Джо Байдена.