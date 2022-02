Сенатор Манчин признал «неоднозначность» результатов выборов 2020 года в США

Вашингтон, 6 февраля. Сенатор-демократ Джо Манчин признал неоднозначность результатов президентских выборов 2020 года. Об этом он заявил в эфире программы State of the Union на канале CNN.

Так он прокомментировал вопрос о штурме Капитолия 6 января 2021 года. По его мнению, к таким результатам привело несовершенство Закона о подсчете голосов, который был принят в 1887 году.

По его словам, совместная двухпартийная комиссия, которая в настоящее время работает над законопроектом, который касается изменения избирательного законодательства, призвана устранить возможность подобных разночтений. Это будет гарантировать недопущение подобных инцидентов в будущем.

