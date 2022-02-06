Россиянам объяснили причины популярности китайских машин на авторынке

Москва, 6 февраля. Секрет популярности китайских машин прост: производители привлекли западных специалистов и научились делать хорошие автомобили, стоимость которых ниже, чем у конкурентов. К тому же они могут реализовывать продукцию с минимальными накрутками.

Автомобили Chery, например, имеют привлекательную цену, симпатичный дизайн и достойный набор опций. Chery Tiggo 4 — это по сути аналог Hyundai Creta, у них схожие характеристики. При покупке Tiggo 4 не надо доплачивать за набор систем активной безопасности, электропакет, кондиционер, подогрев сидений, магнитолу и литые диски, сообщает «Российская газета».

Geely Atlas — это среднеразмерный вседорожник длиной более 4,5 метров. В базовой комплектации авто оснащено 2-литровым 140-сильным бензиновым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. В базовый пакет входят система бесключевого доступа в салон, однозонный климат-контроль и литые 17-дюймовые диски.

Haval Jolion выглядит дороже, чем стоит. Машина имеет 143-сильный турбомотор, способный разогнаться до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. В стандартный пакет включены климат-контроль, датчики дождя и света, бесключевой доступ и мультимедийная станция.

Geely из КНР и французский концерн Renault планируют совместно собирать автомобили в Южной Корее.