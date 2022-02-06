Военные психологи провели подготовку саперов ЗВО к работе в экстремальных условиях

Москва, 6 февраля. Военные психологи провели подготовку военнослужащих саперного полка Западного военного округа к работе в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, специальные лекции призваны выработать у саперов устойчивость, а также способность принимать быстрые и правильные решения в стрессовых ситуациях.

«Военнослужащим групп разминирования всегда уделяется повышенное внимание, так как их специализация требует высокого уровня профессионализма, самодисциплины и психологической устойчивости при выполнении работ, связанных с риском для жизни», — рассказала психолог воинской части Екатерина Ковалерова.

Ранее в Воронежской области прошли тактические учения. Военнослужащие ЗВО выполнили многокилометровый марш, а затем развернули пункты управления для поиска воздушных угроз.