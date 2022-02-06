Приказ о назначении главаря боевиков поверенным в делах Франции возмутил население ЦАР

Банги, 6 февраля. Пользователи Сети обнародовали документ о назначении бывшего главаря расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса поверенным по делам Франции в Центральноафриканской Республике.

К публикации прикреплена фотография постановления. На снимке можно заметить подпись президента бывшей метрополии Эммануэля Макрона. Если верить данному сообщению, Дарасса назначили представлять интересы Франции в ЦАР, что возмутило коренных жителей африканской страны. Люди считают, что бандит, виновный в многочисленных преступлениях, включая массовые казни, должен сидеть за решеткой, а не являться официальным лицом Парижа.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Ранее боевик по имени Махамат Абдулай, задержанный у французского посольства в ЦАР, рассказал следователям, что Пятая республика инструктирует радикалов и координирует их деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе. Одной из ключевых фигур в этих процессах, по словам Абдулая, является Али Дарасса. Именно ему адресована большая часть указаний и советов по противодействию национальной армии (FACA).

«Франция всеми способами пытается ударить по режиму Банги. Появилось еще одно доказательство того, что Париж использует боевиков в своих корыстных целях. Решение Эммануэля Макрона возмутительно. Бывшая метрополия заинтересована в том, чтобы эксплуатировать террористов и создавать хаос для контроля над богатствами нашей страны. Но это уже слишком!» — пишут центральноафриканцы в Facebook.

Одним из самых резонансных доказательств пособничества боевикам стало видео, на котором запечатлена беседа Али Дарассы с миротворцами ООН. Также корреспонденты издания Nouvelles Plus сообщали, что вертолетом, на котором боевику помогли скрыться из страны, управляли белые пилоты. По мнению журналистов, они могут иметь отношение к Франции.

Граждане ЦАР неоднократно призывали экстрадировать Дарасса, чтобы отправить его за решетку. Неравнодушные жители и бывшие соратники радикала, раскаявшиеся и капитулировавшие властям, объявили за информацию о поимке преступника награду в размере 50 тысяч долларов. Экс-боевики, сдавшиеся солдатам национальной армии и российским инструкторам, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», рассказали, что Дарасса сошел с ума и превратился в настоящего варвара.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее Францию уже уличали в пособничестве радикалам. Именно она организовала встречу Али Дарасса с новым начальником разведки Чада Бабу Ладе. При поддержке бывшей метрополии и экс-главаря бандформирования, соседствующее с ЦАР государство начало подготовку наемников и переброску войск на границу с Центральноафриканской республикой.

На фоне сообщений об использовании Парижем боевиков в своих интересах, в стране произошел рост антифранцузских настроений. Граждане требуют Елисейский дворец прекратить дестабилизировать ситуацию и оставить их в покое. Аналогичных взглядов придерживаются жители Мали, организовавшие многотысячный митинг против Франции. Люди устали терпеть вмешательство иностранцев во внутренние дела суверенных государств, получивших независимость более чем полвека назад.