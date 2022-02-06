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Добыча нефти в Южном Судане резко сократилась на фоне наводнений и коронавируса

Весь мир
Добыча нефти в Южном Судане резко сократилась на фоне наводнений и коронавируса
flickr.com  /  Owen Fuller

Джуба, 6 февраля. Министр финансов и экономического планирования Южного Судана Агак Ачуил Луал, представляя бюджет на 2021/22 финансовый год переходному Национальному законодательному собранию, заявил, что в стране сократилась добыча нефти со 170 до 156 тысяч баррелей ежедневно.

По его словам, причиной послужили сильные наводнения и негативные последствия пандемии коронавируса. Кроме того, некоторые месторождения полезных ископаемых истощились.

При этом Джуба заработала от продажи нефти 1,4 миллиарда долларов, из которых 1,1 пошли на национальные нужды, а 148 миллионов выплатили Судану за переработку, транспортировку и транзит «черного золота». Согласно прогнозам ведомства, в текущем финансовом году восточноафриканская нация планирует увеличить доход, как минимум, на 30%.

«Это обусловлено реформами налогового администрирования, проводимыми в национальном налоговом управлении, которые включают оцифровку сборов, расширение базы и предложение о размещении сотрудников во всех государственных учреждениях, не связанных с получением доходов от нефти», — разъяснил министр.

Экономика Южного Судана практически полностью зависит от продажи «черного золота», учитывая, что получившая в 2011 году независимость страна так и не справилась с многолетними внутренними конфликтами. Ранее международная редакция Федерального агентства новостей на фоне недовольства африканцами представителями многопрофильных комплексных миссий ООН проанализировала деятельность миротворцев, в том числе и МООНЮС.

Основными причинами послужили преступления, которые совершали «голубые каски», включая убийства мирных жителей, внесудебные казни, насильственные действия сексуального характера, снабжение лидеров террористических группировок оружием и боеприпасами.

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южный судан
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