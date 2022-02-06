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Российских водителей ожидают новые штрафы с 1 марта

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:42
Экономика
Российских водителей ожидают новые штрафы с 1 марта
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 6 февраля. Российских водителей с 1 марта ожидает изменение ПДД, которое предусматривает новые штрафы. В частности, с началом весны сотрудники ГИБДД получат право привлекать граждан к ответственности за отсутствие диагностической карты.

Сумма штрафа за это правонарушение составит 2 тыс. рублей. Однако требование о проведении ТО относится лишь к владельцам грузовиков, такси и автобусов.

Заработать штраф можно будет и за парковку на территории газона или детской площадки. Наказание последует в случае управления автомобилем без очистителя фар или со слишком ярким светом фар. Ответственен водитель окажется за использование шин не по сезону и разбитых лампочек. Сумма санкций в этих случаях предусмотрена в размере 500 рублей.

Кроме того, согласно новому КоАП, автовладельцам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав за нечитаемые номерные знаки, предупредил юрист Юрий Захаров.

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