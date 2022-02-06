Российских водителей ожидают новые штрафы с 1 марта

Москва, 6 февраля. Российских водителей с 1 марта ожидает изменение ПДД, которое предусматривает новые штрафы. В частности, с началом весны сотрудники ГИБДД получат право привлекать граждан к ответственности за отсутствие диагностической карты.

Сумма штрафа за это правонарушение составит 2 тыс. рублей. Однако требование о проведении ТО относится лишь к владельцам грузовиков, такси и автобусов.

Заработать штраф можно будет и за парковку на территории газона или детской площадки. Наказание последует в случае управления автомобилем без очистителя фар или со слишком ярким светом фар. Ответственен водитель окажется за использование шин не по сезону и разбитых лампочек. Сумма санкций в этих случаях предусмотрена в размере 500 рублей.

Кроме того, согласно новому КоАП, автовладельцам грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав за нечитаемые номерные знаки, предупредил юрист Юрий Захаров.