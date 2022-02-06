Политолог Евсеев: США пойдут на уступки по Украине после встречи Путина с Цзиньпином

Москва, 6 февраля. США будут вынуждены пойти на уступки в вопросе членства Украины в НАТО после переговоров президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, рассказал политолог Владимир Евсеев.

По словам эксперта Института стран СНГ, возможным выходом из кризиса вокруг Украины является наложение неформального моратория на членство страны в Североатлантическом альянсе. Так политолог раскрыл причину введения США неформального моратория по Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Украина.ру».

«Россия хочет обеспечить безопасность своих граждан в Донбассе. А в это время Китай захочет решить проблему Тайваня. Что в этой ситуации будет делать американское руководство?…Поэтому я полагаю, что к середине февраля США дадут неформальный отбой, сказав, что Россия испугалась…Параллельно с этим они введут тот самый неформальный мораторий, ослабят давление на Донбасс», — подчеркнул Евсеев.

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Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан выступил против размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. Политик напомнил, что страна не является членом Альянса, а значит и стягивание сил нецелесообразно.