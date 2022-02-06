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Хошияр Зибари отстранен от участия в выборах президента Ирака

Весь мир
Хошияр Зибари отстранен от участия в выборах президента Ирака
Global Look Press  /  Khalil Dawood / Xinhua

Багдад, 6 февраля. Федеральный Верховный суд Ирака временно отстранил бывшего министра финансов и главу МИД Хошияра Зибари от участия в голосовании на пост президента из-за коррупционного скандала прошлых лет. Об этом сообщило иракское информационное агентство.

Политик, представляющий «Демократическую партию Курдистана», входит в число 25 кандидатов на должность главы государства, утвержденных парламентом.

Согласно постановлению, решение является временным и продлится до тех пор, пока суд не примет решение по делу, связанному с обвинениями в коррупции и бесхозяйственности. В 2016 году чиновник оказался отстранен от должности главы минфина вследствие скандала. Было установлено, что 1,8 миллиона долларов из бюджета оказались потрачены на «покупку авиабилетов» для личной охраны политика.

6 февраля высший судебный орган Ирака заявил, что кандидатура Зибари не соответствует конституционным требованиям, согласно которым глава государства должен обладать «хорошей репутацией и честностью». Политик, в свою очередь, всегда отвергал свою вину.

Парламент должен собраться уже завтра, 7 февраля, чтобы проголосовать за следующего президента республики. Событие станет важным шагом на пути к формированию нового правительства после всеобщих выборов в октябре прошлого года.

Однако неясно, будет ли на сессии кворум. Накануне лидер крупнейшей парламентской фракции, шиитский богослов Муктада ас-Садр призвал своих депутатов не присутствовать на голосовании.

Согласно устоявшейся традиции, президентом Ирака должен стать гражданин республики курдского происхождения. Главу государства избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.

Однако в этот раз курдские фракции не могут прийти к компромиссу. Напряженность накалилась между двумя основными курдскими партиями: ДПК и конкурирующим «Патриотическим союзом Курдистана» (ПСК), который поддерживает кандидатуру действующего президента Бархама Салеха.

Давнее соглашение между курдами предусматривало, что пост президента страны занимает представитель ПСК, в то время как руководство автономным курдским регионом Ирака берет на себя политик из ДПК. Однако в этом году ситуация изменилась после того, как ДПК с большим преимуществом победила на выборах в Курдистане, получив 31 место в парламенте по сравнению с 17 у ПСК.

 

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