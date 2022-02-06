Хошияр Зибари отстранен от участия в выборах президента Ирака

Багдад, 6 февраля. Федеральный Верховный суд Ирака временно отстранил бывшего министра финансов и главу МИД Хошияра Зибари от участия в голосовании на пост президента из-за коррупционного скандала прошлых лет. Об этом сообщило иракское информационное агентство.

Политик, представляющий «Демократическую партию Курдистана», входит в число 25 кандидатов на должность главы государства, утвержденных парламентом.

Согласно постановлению, решение является временным и продлится до тех пор, пока суд не примет решение по делу, связанному с обвинениями в коррупции и бесхозяйственности. В 2016 году чиновник оказался отстранен от должности главы минфина вследствие скандала. Было установлено, что 1,8 миллиона долларов из бюджета оказались потрачены на «покупку авиабилетов» для личной охраны политика.

#UPDATE Iraq's Supreme Court said Sunday it had temporarily suspended Hoshyar Zebari, a frontrunner for the presidency, on the eve of the vote in parliament, citing corruption charges against him pic.twitter.com/mIJVnAHk8H — AFP News Agency (@AFP) February 6, 2022

6 февраля высший судебный орган Ирака заявил, что кандидатура Зибари не соответствует конституционным требованиям, согласно которым глава государства должен обладать «хорошей репутацией и честностью». Политик, в свою очередь, всегда отвергал свою вину.

Парламент должен собраться уже завтра, 7 февраля, чтобы проголосовать за следующего президента республики. Событие станет важным шагом на пути к формированию нового правительства после всеобщих выборов в октябре прошлого года.

Однако неясно, будет ли на сессии кворум. Накануне лидер крупнейшей парламентской фракции, шиитский богослов Муктада ас-Садр призвал своих депутатов не присутствовать на голосовании.

Dadgeha Bilind a Federal pêvajoya namzedbûna @HoshyarZebari ji bo postê Serokkomar sekinand.



Biryara dadgehê bi awayekî demkî ye, heta biryara dawî li ser dosyeyên Zêbarî tê dayin.



Parlemanterên YNK’ê li ser dosyeyên gendeliyê li dijî Hoşyar Zêbarî serlêdana dadgehê kiribûn. pic.twitter.com/K4nyBHfEJt — Shaswar Mame (@shaswarmame21) February 6, 2022

Согласно устоявшейся традиции, президентом Ирака должен стать гражданин республики курдского происхождения. Главу государства избирает парламент большинством в две трети голосов от общего числа членов 329-местного законодательного органа.

Однако в этот раз курдские фракции не могут прийти к компромиссу. Напряженность накалилась между двумя основными курдскими партиями: ДПК и конкурирующим «Патриотическим союзом Курдистана» (ПСК), который поддерживает кандидатуру действующего президента Бархама Салеха.

Давнее соглашение между курдами предусматривало, что пост президента страны занимает представитель ПСК, в то время как руководство автономным курдским регионом Ирака берет на себя политик из ДПК. Однако в этом году ситуация изменилась после того, как ДПК с большим преимуществом победила на выборах в Курдистане, получив 31 место в парламенте по сравнению с 17 у ПСК.