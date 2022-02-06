Лидер ЦАР обсудил с замглавы МИД РФ вопросы безопасности и борьбу с международным терроризмом

Аддис-Абеба, 6 февраля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Туадера прибыл в Аддис-Абебу для участия в 35-м саммите Африканского союза. Аудиенция с российским дипломатом прошла в отеле Sheraton, находящемся в столице Эфиопии. Согласно заявлению в Facebook-аккаунте правительства ЦАР, Богданов сообщил лидеру республики о скором прибытии в Банги нового посла России, Александра Бикантова.

Также президент и дипломат обсудили укрепление взаимовыгодного комплексного сотрудничества. Отдельное внимание политики уделили вопросам в области экономики, безопасности и борьбы с международным терроризмом.

Ранее премьер-министр ЦАР встретился с послом Республики Конго Дельфином Эмбонзу. Стороны оценили перспективы развития двусторонних отношений между государствами.