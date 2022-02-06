Аргентина может переплатить 7 млрд долларов из-за реструктуризации долга перед МВФ

Буэнос-Айрес, 6 февраля. Реструктуризация задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ) обойдется Аргентине в 7 млрд долларов.

Проценты останутся почти такими же, однако срок погашения будет продлен с 2024 года до 2034-го. Дополнительные сборы могут составить 7 млрд долларов, однако эта оценка не окончательная, пишет ИА «Красная весна».

МВФ изменяет взимаемые процентные ставки каждую неделю. Для этого он ориентируется на процентные ставки валют, определяющих стоимость специальных прав заимствования. Иными словами, есть возможность повысить ставку по кредиту, чтобы получить больше средств.

Аргентина получит более 23 млрд долларов инвестиций от Китая — об этом лидеры государств договорились во время личной встречи.