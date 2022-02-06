Лена Миро намекнула, что брак Сутуловой и Стычкина скоро распадется

Москва, 6 февраля. Блогер Лена Миро прокомментировала высказывания актрисы Ольги Сутуловой о непростой жизни с супругом режиссером Евгением Стычкиным.

Сутулова пожаловалась, что в семье не хватает денег, из-за чего собаке приходится покупать более дешевый корм. Кроме того, актрисе приходится больше работать.

Плотный график Стычкина не позволяет ему видеться со своим ребенком, который уже забыл как выглядит отец. Миро отметила, что такая проблема возникла из-за ужасной работы режиссера.

Блогер иронично написала, что несмотря на все трудности, семья Стычкиных хорошая. Автор отметила, что звезда сериала «Алиби» перестала советоваться со своим мужем и принимает все решения самостоятельно.

«Неплохой брак, как мне кажется. Имеющий перспективы. Сколько бы вы в таком режиме семьи протянули?» — заключила Миро на своей странице в LiveJournal.

Ранее Сутулова пожаловалась на унизительные зарплаты мужа и ненормированный график, который делает профессию, по ее словам, ужасной. Сам Стычкин готовит собственный проект, который выйдет на стриминговом сервисе Netflix.