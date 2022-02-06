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Шугалей о несостоятельности Макрона в геополитике: его портреты закидывают яйцами

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:45
Весь мир
Шугалей о несостоятельности Макрона в геополитике: его портреты закидывают яйцами
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Москва, 6 февраля. Эммануэль Макрон не сможет остановить страны Африки на пути самоопределения. Такое мнение озвучил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Ранее официальный представитель властей Франции Габриэль Атталь сообщил, что глава бывшей метрополии 7 февраля посетит Россию в рамках усилий гаранта, направленных на решение кризиса вокруг Украины. Однако социолог считает, что наиболее волнующей темой для Макрона является ситуация, сложившаяся в Африке.

Восьмилетняя французская операция «Бархан» и многочисленные контингенты многопрофильной комплексной миссии ООН в Мали (МИНУСМА) не помогли Бамако справиться с активизировавшимися террористическими группировками. Более того, за годы присутствия в Мали иностранных формирований радикалы стали значительно сильнее.

«Встреча Путина и Макрона нужна прежде всего самому Макрону. В преддверии своих выборов он хочет показать, что виделся с таким авторитетным лидером как Владимир Путин», — считает Шугалей.

Шугалей о несостоятельности Макрона в геополитике: его портреты закидывают яйцами
Global Look Press / © ELYXANDRO CEGARRA / www.imago-images.de

Социолог уверен, что президент Франции не является политиком, мнение которого учитывается на геополитической арене. Вместе с потерей влияния на Черном континенте Макрон лишился поддержки внутри собственной страны:

«Мнение Макрона давно никого не интересует. По сути, он утратил авторитет и внутри своей страны, и в Африке в первую очередь. Его портреты закидывают яйцами, его слова никто не слушает. То есть этот человек свой авторитет потерял. Какие-то претензии нашему президенту предъявлять он не решится».

Шугалей о несостоятельности Макрона в геополитике: его портреты закидывают яйцами
Федеральное агентство новостей /

Молодые военные, взявшие под контроль власть в нескольких африканских государствах, ознаменовали начало нового этапа освобождения материка от влияния коллективного запада, считает глава ФЗНЦ. Шугалей уверен, что новые правительства не позволят бывшей метрополии восстановить контроль над независимыми странами.

«Страны Африки встали на путь самоопределения. Этот процесс никому не остановить и уж тем более господину Макрону. Под его руководством Франция потеряла весь авторитет, она полностью растворилась в Евросоюзе и свои какие-то предыдущие амбиции она потеряла», — заключил социолог.

Шугалей о несостоятельности Макрона в геополитике: его портреты закидывают яйцами
ПолитЭксперт /

Ранее Шугалей сообщил, что эксперты Фонда защиты национальных ценностей подготовили список рекомендаций для помощи правительству Мали. Инструкция даст властям в Бамако возможность вывести страну из экономического кризиса.

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