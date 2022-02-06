Пошлина на ввоз электромобилей вновь действует в России

Москва, 6 февраля. Ввоз электромобилей в Россию снова облагается пошлиной. Нулевая ставка, которая была введена 4 мая 2020 года, прекратила свое действие 31 декабря 2021 года.

Теперь при импорте электрокара придется заплатить 15% от стоимости модели. Такая же норма вступила в силу и в других государствах экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Для полного растаможивания машины необходимо будет оплатить ввозную пошлину, утилизационный сбор, акциз. Кроме того, придется перечислить НДС, который составляет 20% от аукционной стоимости плюс 500 долларов. В товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС электромобили значатся как «отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями», уточняет Drom.ru.

В нынешнем году автопроизводители предложат российским покупателям целый ряд новых моделей с электрическими двигателями.