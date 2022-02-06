Латвия анонсировала серию военных учений с участием подразделений ВС США и Польши

Рига, 6 февраля. Латвия проведет на своей территории шесть международных военных учений в ближайшие полгода, говорится в сообщении латвийского минобороны.

Отмечается, что в марте и феврале состоятся масштабные маневры Saber Strike и Сrystal Arrow. На май запланированы учения Swift Response, которыми будет руководить командование американских ВС. Они будут проходить в Черном и Балтийском морях. Подчеркивается, что для отработки десантных операций в Литву прибудут военнослужащие из США, Польши и Чехии.

В мае также состоятся учения Summer Shield и Defender Europe, а уже в июне оборонное ведомство хочет провести маневры под названием Baltops 22. Всего в учениях примут участие несколько тысяч иностранных военных.

Ранее сообщалось, что Вашингтон решил направить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу. Недавно стало известно, что Пентагон перебросил десантников на юго-восток Польши.