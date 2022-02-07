«Куда лучше по последствиям»: Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне

Было бы замечательно жить в мире, где большой спорт существует отдельно от политики — но такого мира не существует. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

По итогам второго дня Олимпийских игр российская сборная занимает третье место в общекомандном зачете. Анастасия Смирнова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по могулу, а золото и серебро сборной принесли российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, выступающие в спортивной дисциплине скиатлон.

«Большой спорт — и особенно Олимпийские игры — не может не пересекаться с политикой, — заметил Межевич. — Мы видим, какое пристальное внимание уделяют им [Олимпийским играм] главы государств — для них честь, когда команды их стран побеждают, и уж тем более им приятно, когда Олимпийский комитет присуждает им право провести соревнования на своей территории».

kremlin.ru / Администрация президента России

По мнению политолога, несмотря на то, что придавать политический окрас спортивным соревнованиям — не самая полезная для самих этих соревнований затея, это лучше, чем если бы государства выясняли, кто из них более значим, на поле брани.

«Победы российской сборной — это куда лучше по последствиям, чем победы в разного рода конфликтных регионах», — подчеркнул эксперт.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Певцов поздравил олимпийскую сборную России с первой золотой медалью.