Постпред США Томас-Гринфилд призвала к защите демократии после заявления Москвы и Пекина

Вашингтон, 6 февраля. Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что демократия нуждается в защите после совместного заявления 4 февраля главы российского государства Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о международных отношениях.

По ее словам, Вашингтон был свидетелем того, как сотрудничество между Москвой и Пекином укреплялось. Томас-Гринфилд подчеркнула, что встреча Путина и Си Цзиньпина усилила решимость Соединенных Штатов продолжать борьбу за демократические ценности.

«Мы видели, как это партнерство укреплялось с течением времени. И это говорит всем демократиям мира, что мы должны удвоить наши усилия для защиты демократий и защиты от нападений на демократию, где бы они ни происходили», — высказала постпред США свою точку зрения.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатий не из-за политических разногласий. Соответствующее заявление сделал глава протокола президента РФ Владислав Китаев.