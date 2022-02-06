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Байден и Шольц обсудят альтернативу российским поставкам энергоресурсов в Европу

Политика
Байден и Шольц обсудят альтернативу российским поставкам энергоресурсов в Европу
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 6 февраля. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обменяются мнениями по вопросу поставок энергоресурсов в Евросоюз.

Об этом в преддверии визита немецкого политика в Вашингтон сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в администрации Байдена «кипит» работа над поиском альтернативы поставкам из России.

«Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра, когда канцлер приедет в Вашингтон», — сказал Салливан.

Ранее советник Байдена подтвердил планы США использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию. Москва может лишиться выгодных контрактов, если примет неверное решение по Украине, пригрозил Салливан.

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Все новости / Политика / Байден и Шольц обсудят альтернативу российским поставкам энергоресурсов в Европу
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