Байден и Шольц обсудят альтернативу российским поставкам энергоресурсов в Европу

Вашингтон, 6 февраля. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обменяются мнениями по вопросу поставок энергоресурсов в Евросоюз.

Об этом в преддверии визита немецкого политика в Вашингтон сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в администрации Байдена «кипит» работа над поиском альтернативы поставкам из России.

«Мы можем помочь скоординировать поставки газа, чтобы сохранить тепло в европейских домах до конца зимы. Эта работа в самом разгаре. Президент Байден и канцлер Шольц обсудят это завтра, когда канцлер приедет в Вашингтон», — сказал Салливан.

Ранее советник Байдена подтвердил планы США использовать «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию. Москва может лишиться выгодных контрактов, если примет неверное решение по Украине, пригрозил Салливан.