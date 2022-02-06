Сборная России по мини-футболу обыгрывает Португалию после первого тайма финала ЧЕ

Амстердам, 6 февраля. Сборная России по мини-футболу забила два мяча Португалии в первом тайме финального матча чемпионата Европы в Нидерландах.

Первый тайм финального матча чемпионата Европы по футзалу, в котором сборная России играет с Португалией, завершился на арене «Зигго Дом» в Нидерландах. Команда Сергея Скоровича дважды огорчила голкипера соперника, пропустив мяч в концовке первой двадцатиминутки. В составе российской сборной отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев. Томаш Паку забил единственный мяч Португалии.

Ранее в Амстердаме завершился матч за бронзовые медали чемпионата Европы. Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Испании и заняла четвертое место.