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Иран и Россия расширяют сотрудничество в сфере торговли сельхозпродукцией

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:22
Экономика
Иран и Россия расширяют сотрудничество в сфере торговли сельхозпродукцией
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Тегеран, 6 февраля. Россия и Иран намерены создать совместную рабочую группу для улучшения сотрудничества в сфере торговли сельхозпродукцией. Об этом заявил замглавы министр сельского хозяйства исламской республики Мохаммад Мехди Боруманди.

Тегеран заинтересован в поставках своей сельхозпродукции на российский рынок.

«Для улучшения отношений между двумя странами министерство сельскохозяйственного джихада и минсельхоз России договорились о создании совместной рабочей группы в сельхоз сфере», — цитирует Боруманди агентство «Прайм».

Власти рассчитывают задействовать все возможности, чтобы обеспечивать потребителей в РФ овощами и фруктами. Также ожидается, что в России и Иране будут открыты филиалы банков обеих стран, а торговые операции будут осуществляться в национальных валютах двух государств. Российская сторона планирует инвестировать в иранские месторождения нефти и газа и строительство ТЭС.

Иран ранее решил ограничить импорт дорогой мобильной техники для поддержания валютного баланса.

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иран сельское хозяйство сельхозпродукция Россия и Иран
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