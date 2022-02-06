Анамнез недели. Российско-китайские переговоры, Олимпиада и потеря Куравлева

Безусловно, главное событие уходящей недели — это открытие Олимпиады в Пекине. На церемонию прилетел президент РФ Владимир Путин. Совместно с китайским коллегой они беседовали без малого три часа. О чем удалось договориться лидерам крупнейших стран и какие соглашения были достигнуты? Самое печальное известие этих дней — уход из жизни любимца миллионов россиян, доброго Афони и хитрого Милославского — Леонида Куравлева. Какой след оставил великий актер в мире кинематографа и чему у него стоит поучится современным деятелям искусств?

В этой программе ведущий программы Руслан Китайгородский обсудит самые горячие темы со спортивным функционером, председателем наблюдательного совета федерации кикбоксинга Ленинградской области Петром Казанским.

4 февраля в Китае состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Российский президент — первый мировой лидер, с которым глава Китая встретился лицом к лицу с начала пандемии коронавируса. В рамках встречи был подписан ряд важных документов. Председатель Китайской Народной Республики выразил единство во мнении нашего президента относительно неделимости безопасности.

Три тысячи лучших спортсменов со всего мира прибыли в Пекин, чтобы разыграть 109 комплектов наград в 15 дисциплинах. Эту олимпиаду уже называют самой экологичной, таких строгих мер в вопросах COVID-безопасности не было еще нигде. Однако олимпийцы все равно болеют и многие сборные теряют своих лучших игроков. Эксперт расскажет, чем еще уникальны 24-е зимние Олимпийские игры.