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Анамнез недели. Российско-китайские переговоры, Олимпиада и потеря Куравлева

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Безусловно, главное событие уходящей недели — это открытие Олимпиады в Пекине. На церемонию прилетел президент РФ Владимир Путин. Совместно с китайским коллегой они беседовали без малого три часа. О чем удалось договориться лидерам крупнейших стран и какие соглашения были достигнуты? Самое печальное известие этих дней — уход из жизни любимца миллионов россиян, доброго Афони и хитрого Милославского — Леонида Куравлева. Какой след оставил великий актер в мире кинематографа и чему у него стоит поучится современным деятелям искусств?

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