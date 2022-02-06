Вильнюс подтвердил переговоры с минобороны Германии о переброске немецких военных в Литву

Вильнюс, 6 февраля. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что военное ведомство ведет переговоры с коллегами из Германии о дополнительной переброске немецких солдат в республику.

Министр обратил внимание, что ФРГ была единственным государством, которое командовало боевой группой НАТО. При этом увеличение численности немецкого военного контингента в Литве является очень важным сигналом, считает Анушаускас.

Ранее глава минобороны Германии заявила, что страна ведет переговоры с Вильнюсом и выясняет обоснованность переброски дополнительных сил в республику. По ее словам, ФРГ и без этих действий вносит весомый вклад в безопасность Литвы.