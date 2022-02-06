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Вильнюс подтвердил переговоры с минобороны Германии о переброске немецких военных в Литву

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 20:19
Армия
Вильнюс подтвердил переговоры с минобороны Германии о переброске немецких военных в Литву
wikipedia.org  /  7th Army Training Command

Вильнюс, 6 февраля. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил, что военное ведомство ведет переговоры с коллегами из Германии о дополнительной переброске немецких солдат в республику.

Министр обратил внимание, что ФРГ была единственным государством, которое командовало боевой группой НАТО. При этом увеличение численности немецкого военного контингента в Литве является очень важным сигналом, считает Анушаускас.

Ранее глава минобороны Германии заявила, что страна ведет переговоры с Вильнюсом и выясняет обоснованность переброски дополнительных сил в республику. По ее словам, ФРГ и без этих действий вносит весомый вклад в безопасность Литвы.

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германия литва арвидас анушаускас
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