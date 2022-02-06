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Инвестирующие в сырьевые активы ПИФы показали лучшую доходность на рынке РФ за январь

Экономика
Инвестирующие в сырьевые активы ПИФы показали лучшую доходность на рынке РФ за январь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Начало 2022 года стало провальным для двух третей паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Самые лучшие показатели были зафиксированы у тех, кто ориентирован на сырьевые активы, пишет «Коммерсантъ».

Наибольшие убытки понесли фонды высокотехнологических компаний, которые подверглись давлению из-за роста ставок во всем мире. Аутсайдерами также стали ПИФы с рублевыми активами — негативное влияние на них оказали политические риски. Несмотря на это, портфельные управляющие прогнозируют, что отечественный рынок восстановится на фоне подъема мировой экономики, ведущей к росту цен на ключевые экспортные товары России.

Лучшую доходность обеспечили фонды, инвестирующие в нефть. По данным Investfunds, стоимость паев фондов, которые вложились в нефтяные ETF, выросла в январе на 11,3–11,6%. Такие результаты стали возможны благодаря сильному подорожанию черного золота.

Западные участники фондового рынка не боятся геополитической напряженности и скупают российские ценные бумаги в больших объемах, сообщалось ранее.

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нефть инвестиции пиф инвестиционные фонды
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