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МИД Британии выразил недоверие России после заявлений об отсутствии планов по Украине

Политика
МИД Британии выразил недоверие России после заявлений об отсутствии планов по Украине
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

Лондон, 6 февраля. Британский МИД прокомментировал заявления властей РФ об отсутствии каких-либо планов по «нападению» на Украину.

На днях западные СМИ отметились публикацией материалов о российском «вторжении» на Украину. На фоне этой истерии некоторые иностранные политики и ведомства начали тоже распространять необоснованные заявления.

В их числе оказалась глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Дипломат заявила, что Лондон не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии планов «нападения» на соседнее государство.

Москва неоднократно опровергала любые выпады стран Запада, касающиеся украинского вопроса. Пресс-служба Кремля и МИД РФ подчеркивали, что российская сторона не имеет к этому никакого отношения и не представляет угрозы для других государств.

Ранее стало известно, что дипломат Мария Захарова «преподала» британскому МИД урок географии. Она высмеяла Лиз Трасс после того, как та перепутала Черное и Балтийское моря.

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украина россия великобритания мид трасс
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