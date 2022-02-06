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Американский политолог Рейган заявил о поражении США в третьей мировой войне

Армия
Американский политолог Рейган заявил о поражении США в третьей мировой войне
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 февраля. Третья мировая война длится уже несколько десятилетий, и США в ней проигрывают, заявил американский политолог Майкл Рейган.

В статье для издания Daily Freeman политолог назвал неутешительными для США результаты уже идущей третьей мировой войны. Он раскритиковал американского лидера Джо Байдена за переброску дополнительных сил ВС США в Восточную Европу из-за якобы существующей угрозы «вторжения РФ на Украину». По словам политолога, не Москва является главным противником Вашингтона, а Китай.

«Вся наша экономика опасно зависит от Китая и его заводов», — заявил Рейган.

Аналитик пояснил, что речь идет не только об одежде, обуви и электронике, но и о домашних тестах на коронавирус. По словам Рейгана, военный и экономический потенциал Пекина активно растет. Он отметил, что Китай усиливает позиции на международной арене и «демонстрирует мускулы» во всем мире. Политолог заявил о поражении Вашингтона в противостоянии с КНР.

«Война началась несколько десятков лет назад. Это мы против Китая, а не России — и мы проигрываем», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что США рассчитывали не допустить сближения России и КНР, однако своими же действиями спровоцировали обратный эффект. Теперь Вашингтон оказался в практически безвыходной ситуации.

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