Ответ на популизм США: почему Катар отказался заменить Россию на газовом рынке Европы

Катар заявил о невозможности удовлетворить энергетические потребности Европы в случае гипотетического прекращения поставок природного газа из России. Таким образом монархия ответила на заявление президента США Джо Байдена о «готовности» обеспечить Евросоюз топливом из ближневосточного государства.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в планах Вашингтона выбить Россию с европейского газового рынка за счет Дохи, а также в реалистичности воплощения подобных намерений в обозримой перспективе.

Предложение, от которого можно отказаться

Катарский эмир Тамим бин Хамад Аль Тани стал первым и пока единственным из арабских монархов, приглашенных в Белый дом Байденом после его победы на президентских выборах в США.

В ходе встречи двух государственных лидеров 31 января американский президент объявил Катар основным внеблоковым союзником, что открывает для последнего определенные льготы при закупках вооружений, возможность участия в совместных оборонных инициативах и т.д.

«Катар — хороший друг и умелый партнер. Я уведомляю Конгресс о присвоении Катару статуса основного союзника вне НАТО, чтобы подчеркнуть важность наших взаимоотношений. Я думаю, это давно пора было сделать», — заявил Байден на совместной пресс-конференции с эмиром Катара.

Watch: #US President Joe Biden says that he will designate #Qatar as a major non-#NATO ally, joining the likes of Bahrain, Egypt, Jordan and Kuwait.https://t.co/SqRXwgygTB pic.twitter.com/sIHSK9r6w5 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 1, 2022

Вскоре после этого, как сообщают американские СМИ, президент США попытался уговорить своего коллегу помочь Европе поставками газа в случае введения санкций против России в рамках нагнетаемой на Западе истерии вокруг Украины.

Тамим бин Хамад воздержался от однозначного ответа на данный запрос, однако теперь, спустя несколько дней, по этому поводу выступил министр энергетики Катара Саад Шерида Аль Кааби. Он четко заявил, что в случае прекращения поставок российского газа в Европу образовавшийся вакуум не сможет заполнить никто. Речь идет о 38% всех газовых потребностей ЕС.

Qatar has not approached its Asian customers about diverting gas to Europe, according to Saad al-Kaabi, QatarEnergy's chief and minister of state for energy. He added that if Russia does not supply the region, the gap could not be filled by a single country. pic.twitter.com/8J5jESnTc8 — News Bulletin 27 (@NewsBulletin27) February 4, 2022

Почему это невозможно

Тот факт, что катарский (или американский) газ до сих пор не вытеснил российский из Европы объясняется просто: он менее рентабелен в отношении данной части света.

Дело в том, что Катар отказался от прокладывания газопроводов (из-за неблагоприятных отношений с рядом ближневосточных стран, прежде всего — «старшей» Саудовской Аравией) и сосредоточился на производстве сжиженного природного газа (СПГ).

В пределах расстояния 2,5-3 тысячи километров от производителя до потребителя трубопровод выигрывает по стоимости транспортировки топлива, однако же при превышении этого показателя более выгодными оказываются поставки СПГ. Во многом это связано с дополнительными затратами на сжижение и разжижение газа (при сжатии тысячи кубометров «голубого топлива» затрачивается энергия, эквивалентная примерно 250 кубометрам его же) и его перекачкой по газопроводам.

Федеральное агентство новостей /

Путь российского газа от хранилищ до европейских потребителей относительно короток, что играет в пользу снижения его себестоимости.

Кроме того, основная масса катарского газа потребляется Азиатско-тихоокеанским регионом, чья экономика активно развивается в последние годы. 90-95% контрактов, подписанных Катаром, носят долгосрочный характер. Это значит, что добываемый и запланированный к добыче газ уже «забронирован», и эмират технически не сможет выделить Европе существенные объемы топлива без наращивания объемов производства или разрыва действующих обязательств (с неизбежными штрафами).

Ближайшие годы

В настоящее время мощности Катара загружены, и руководство эмирата с начала 2021 года реализует план по наращиванию сырьевой и технической базы для увеличения объемов производства СПГ. В соответствии с планом NFE, в восточной части Северного месторождения (целиком скрытого под Персидским заливом) активизируется газодобыча в размере 1,4 млн бнэ/сутки.

При этом уже возводится новый, крупнейший в мире завод по производству СПГ с четырьмя технологическими линиями мощностью 8 млн т/год каждая.

| Qatar Petroleum builds the world's largest LNG Project.



The development of the North Field East Project (NFE), the world’s largest LNG project ever will bring Qatar’s LNG production capacity from 77 million tons per annum (MMTPA) to 110 MMTPA.#oil #gas #oilandgas #petroleum pic.twitter.com/LKqTli041E — IN-VR (@invr_oilandgas) February 15, 2021

Предполагается, что к 2026 году Катар нарастит производство сжиженного газа с текущих 77 млн тонн до 110, а к 2028 — до 126 за счет разработки южной части месторождения и постройки еще двух технологических линий.

Однако необходимо отметить, что запланированное увеличение производства СПГ на 64% не связано с планами по занятию европейского рынка. Во-первых, он по-прежнему окажется дороже российского, а во-вторых, данное наращивание мощностей связано с быстрым ростом «аппетитов» действующих потребителей катарского газа. Предполагается, что потребности промышленности азиатских стран в ближайшие шесть лет вырастут в пропорциональном объеме.

Трюк для недалеких

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что предложение Байдена является не более чем популизмом, рассчитанным на европейскую и американскую аудитории.

Примечательно, что президент США предложил заменить российский газ катарским, а не американским (при этом 30% производимого в Штатах СПГ продается в Европу). Дело в том, что Вашингтон также имеет контрактные обязательства перед Азиатско-тихоокеанским регионом и Латинской Америкой, но не имеет производственных резервов, теоретически способных покрыть еще 40% потребностей всей Европы.

Map by @NatGeo shows the oil and gas pipelines leading from Russia to Europe. Studying this map is crucial when trying to understand geopolitical tensions in the region. Push to renewables in Europe is also a push towards geopolitical independence. Source: https://t.co/ENKL74FPZN pic.twitter.com/RKW9KZFgPX — Simon Kuestenmacher (@simongerman600) June 13, 2021

Катарский газ, по всей видимости, рассматривался как удобное для США решение, а статус основного союзника вне НАТО «подарен» эмирату в качестве аванса, должного склонить его к сговорчивости.

При этом следует отдать должное министру Аль Кааби в точности подобранной им формулировки. Сейчас российский газ даже теоретически компенсировать некому. США и Катар ограничены контрактами и собственными мощностями, как и Норвегия с Нидерландами. Иран и Туркмения являются игроками, которые теоретически могли бы обеспечить потребности Европы, однако они не располагают соответствующими газотранспортными системами и средствами на их возведение, а Тегеран в добавок находится под экономическими санкциями.