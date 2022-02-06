Суданцы выступили против иностранного вмешательства в дела страны

Хартум, 6 февраля. Тысячи суданцев вышли в субботу на массовую демонстрацию против иностранного вмешательства во внутренние дела восточноафриканской страны, сообщают местные СМИ.

Акцию протеста организовали возле штаб-квартиры Миссии ООН (ЮНИТАМС) в столице. Митингующие осудили стремление дипломатов ряда зарубежных государств взять под контроль ситуацию в Судане.

نظم الآلاف من مؤيدي الجيش السوداني تظاهرات حاشدة أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الخرطوم أمس "السبت"، كما ندّد المحتجون بتدخل "بعض" البعثات الدبلوماسية لدى الخرطوم في الشؤون الداخلية للبلاد. pic.twitter.com/po3g5sDs0U — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) February 6, 2022

Демонстранты также выразили поддержку председателю Суверенного совета Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Народ надеется на то, что он продолжит руководить страной до окончания переходного периода, который завершится проведением всеобщих выборов летом 2023 года.

Десять дней назад суданцы организовали митинг перед штаб-квартирой ЮНИТАМС с требованием ее вывода из Судана. Они раскритиковали деятельность международной организации и ее инициативу политического диалога.

Ранее власти обвинили иностранных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны. По словам главы МИД Али ас-Садика, действия некоторых послов являются нарушением суверенитета государства.