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Суданцы выступили против иностранного вмешательства в дела страны

Весь мир
Суданцы выступили против иностранного вмешательства в дела страны
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 6 февраля. Тысячи суданцев вышли в субботу на массовую демонстрацию против иностранного вмешательства во внутренние дела восточноафриканской страны, сообщают местные СМИ.

Акцию протеста организовали возле штаб-квартиры Миссии ООН (ЮНИТАМС) в столице. Митингующие осудили стремление дипломатов ряда зарубежных государств взять под контроль ситуацию в Судане.

Демонстранты также выразили поддержку председателю Суверенного совета Абдель Фаттаху аль-Бурхану. Народ надеется на то, что он продолжит руководить страной до окончания переходного периода, который завершится проведением всеобщих выборов летом 2023 года.

Десять дней назад суданцы организовали митинг перед штаб-квартирой ЮНИТАМС с требованием ее вывода из Судана. Они раскритиковали деятельность международной организации и ее инициативу политического диалога.

Ранее власти обвинили иностранных дипломатов во вмешательстве во внутренние дела страны. По словам главы МИД Али ас-Садика, действия некоторых послов являются нарушением суверенитета государства.

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