Сбербанк назвал размер средней выплаты по страховке от кибермошенников

Москва, 6 февраля. Пострадавшие от кибермошенников в 2021 году в среднем по страховке получили выплату в размере 20,5 тысяч рублей, заявила владелец продукта «Сбереги финансы» дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Олеся Дунаева.

Страховка рассчитана на случаи похищения денег после получения мошенниками данных карты по звонку от имени банка или сотрудников полиции, оплаты товаров и услуг на поддельных сайтах, из-за вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов

«Выплаты клиентам "СберСтрахования" производятся в пределах страховых сумм. По всем рискам программы "Сбереги финансы" за 2021 год было урегулировано порядка 10 тысяч страховых случаев, размер средней выплаты составил 20 500 рублей», — сообщила Дунаева для РИА Новости.

По данным Банка России, от действий кибермошенников пострадали сотни тысяч человек. Регулятор намерен развивать страхование рисков и потерь граждан.

Глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов считает, что в 2022 году мошенники будут чаще пытаться взламывать банковские приложения.