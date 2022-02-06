Дети Мережко сочли отсутствие знаменитых друзей режиссера на похоронах жестокой пощечиной

Москва, 6 февраля. Сын и дочь сценариста Виктора Мережко сильно обиделись на знаменитых друзей отца, которые не пришли проститься с драматургом.

Режиссер и композитор Вячеслав Моцардо объяснил, что дети Мережко эмоционально отреагировали на отсутствие людей, которых сценарист считал своими друзьями. Товарищ писателя отметил, что при жизни народный артист России многим оказывал поддержку и именно благодаря ему многие знаменитости обрели популярность.

«Мария и Иван сочли это жестокой пощечиной. Они убедились, кто из окружения их отца чего стоит: кто был искренним другом, а кто только использовал возможности и талант Виктора Мережко в своих собственных целях», — подчеркнул Моцардо в беседе с News.ru.

Мережко скончался 30 января от осложнений перенесенной коронавирусной инфекции. 10 января на компьютерной томографии выяснилось, что одно легкое артиста поражено на 90%, второе — на 95. После этого его поместили в реанимацию.