Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 21:25
21:22
Весь мир
В Коста-Рике стартовал первый тур президентских выборов
21:20
Происшествия
Охранник перинатального центра погиб под упавшим с эстакады трактором в Пензе
21:17
Происшествия
Пожар на более 2,2 тыс. «квадратов» произошел на складе в Подмосковье
21:16
Происшествия
ФАН получил видео с места массовых ДТП под Тулой
21:09
Африка
Алжир и Тунис подписали соглашение об обучении в сфере углеводородов
21:00
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Олег Рой
21:00
Спорт
Олимпиада 2022 — день третий: первое золото России, травля норвежской лыжницы, извинения МОК
20:58
Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с замглавы МИД РФ вопросы безопасности и борьбу с международным терроризмом
20:58
Олимпийские игры 2022
Депутат Милонов: американцы не могут спокойной смотреть на победу русских
20:57
Олимпийские игры 2022
Украинский фигурист Шмуратко объяснил, почему не хочет общаться на русском языке
Все новости

Дети Мережко сочли отсутствие знаменитых друзей режиссера на похоронах жестокой пощечиной

Общество
Дети Мережко сочли отсутствие знаменитых друзей режиссера на похоронах жестокой пощечиной
Global Look Press  /  Maxim Burlak

Москва, 6 февраля. Сын и дочь сценариста Виктора Мережко сильно обиделись на знаменитых друзей отца, которые не пришли проститься с драматургом.

Режиссер и композитор Вячеслав Моцардо объяснил, что дети Мережко эмоционально отреагировали на отсутствие людей, которых сценарист считал своими друзьями. Товарищ писателя отметил, что при жизни народный артист России многим оказывал поддержку и именно благодаря ему многие знаменитости обрели популярность.

«Мария и Иван сочли это жестокой пощечиной. Они убедились, кто из окружения их отца чего стоит: кто был искренним другом, а кто только использовал возможности и талант Виктора Мережко в своих собственных целях», — подчеркнул Моцардо в беседе с News.ru.

Мережко скончался 30 января от осложнений перенесенной коронавирусной инфекции. 10 января на компьютерной томографии выяснилось, что одно легкое артиста поражено на 90%, второе — на 95. После этого его поместили в реанимацию.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дети Мережко сочли отсутствие знаменитых друзей режиссера на похоронах жестокой пощечиной
дети похороны друзья мережко
Комментировать